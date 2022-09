Emissioni, i device aziendali inquinano quasi il doppio dei data center

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le emissioni generate dalla componente tecnologica delle aziende sono pari a quelle di un paese come il Regno Unito. Non solo: a dispetto di quanto si pensa, i device aziendali inquinano 1,5/2 volte di più rispetto agli energivori e ingombranti data center. È quanto emerge da “The green It revolution: A blueprint for CIOs to combat climate change”, curato da McKinsey. Lo studio suggerisce delle pratiche che le organizzazioni potrebbero mettere in atto per ridurre il proprio impatto sull'ambiente.

Come migliorare il parco device aziendali

Il maggior responsabile delle emissioni di carbonio sono i dispositivi degli utenti finali, non i data center, come comunemente si pensa. Device come laptop, tablet, smartphone e stampanti in uso ai dipendenti generano globalmente 1,5 - 2,0 volte più emissioni di carbonio rispetto ai data center. D’altra parte gli smartphone hanno un ciclo di aggiornamento medio di 2 anni, i laptop di 4 anni e le stampanti di 5 anni, mentre i server vengono sostituiti in media ogni 5 anni.

Le emissioni prodotte dai dispositivi degli dipendenti aziendali sono destinate ad aumentare del 12,8% all’anno, secondo lo studio di McKinsey. Ad aggravare la situazione ci si mette il lavoro da casa che contribuisce a moltiplicare i device con i loro preziosi microchip. Ma le soluzioni per migliorare il parco device ci sono: il 50-60% delle emissioni legate ai dispositivi dell’utente finale può essere affrontato attraverso cambiamenti dal punto di vista dell’approvviggionamento. «Innanzitutto si può iniziare a includere nei criteri di scelta tra un device e l'altro anche l'impatto ambientale, privilegiando quelli con impatto minore a parità di prestazione e includendo nei contratti clausole di recycling, destinando i device al riciclo o al mercato dei ricondizionati» spiega Andrea Del Miglio, senior partner McKinsey, tra gli autori del report. Del resto l’89% delle organizzazioni ricicla meno del 10% del proprio hardware. «In secondo luogo, si può minimizzare il numero di device per utente. Infine si può prolungare la vita di alcuni dispositivi, valutando però in maniera attenta l’impatto su esperienza utente e produttività» aggiunge Del Miglio.

L’It emette quanto il Regno Unito

La tecnologia aziendale è responsabile dell’emissione di circa 350-400 Mt CO2e (milioni tonnellate di gas equivalenti a CO2), pari a circa l’1% delle emissioni totali di gas serra a livello globale - circa la metà di quanto emettono l’aviazione o il trasporto marittimo, e l’equivalente del carbonio totale emesso dall’intero Regno Unito.

In particolare il settore delle comunicazioni, dei media e dei servizi è quello che contribuisce maggiormente alle emissioni di gas serra legate alla tecnologia rispetto agli altri settori. L’analisi di McKinsey ha preso in considerazione solo il comparto It delle aziende e solo le emissioni indirette generate dall'energia acquistata e consumata dalla gsocietà (Scope 2 secondo Il Greenhouse Gas Protocol) e che vengono generate dalla catena del valore dell'azienda (Scope 3). Sono escluse dunque sia le emissioni dirette prodotte dall’attività di una organizzazione (Scope 1) che saranno oggetto di un altro studio.