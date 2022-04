Emissioni elettromagnetiche, frontiera dell’auto elettrica

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’auto elettrica è considerata la mossa chiave per migliorare la qualità dell’aria nelle città, favorire la mobilità sostenibile e accelerare la decarbonizzazione. Non è però una strada senza ostacoli, per diversi motivi, sia dal punto di vista delle emissioni che sotto il profilo della sicurezza.

Il tema che al momento preoccupa di più il mondo della ricerca è quello legato alla sicurezza per l’esposizione ai campi elettromagnetici di chi utilizza veicoli elettrici, sia come guidatore che come passeggero. I motivi sono più di uno ma il più importante è l’assenza, per ora, di regole standard e di strumenti di misurazione adeguati e affidabili. Il timore nel mondo scientifico è che con la produzione di massa di auto elettriche e in assenza di regole adeguate, «i costruttori possano cercare di ridurre i costi risparmiando sulle schermature protettive dai campi elettromagnetici, portando sul mercato modelli di auto elettriche con bassi livelli di sicurezza».

Così scrivono gli scienziati del JRC, il Centro di ricerca congiunto della Commissione europea che nella sede italiana di Ispra, in provincia di Varese, già da un paio d’anni ha allargato il campo di indagine dalle emissioni delle tradizionali auto a motore endotermico, ai veicoli di nuova generazione, ibridi e full electric. Tra il 2020 e il 2021 il lavoro di ricerca del JRC si è aperto alla collaborazione dell’Enea.

Si tratta di ricerche “pre-normative” che hanno lo scopo di acquisire conoscenze e generare dati in quantità sufficiente per sostenere lo sviluppo di metodologie e procedure di test per la valutazione dei campi magnetici generati - nell’abitacolo delle auto elettriche e ibride - dal flusso di energia tra le batterie ad alta tensione e il propulsore.

A preoccupare sono soprattutto gli effetti fisiologici diretti che «sono ben conosciuti», a differenza di quelli sulla salute a lungo termine sui quali, nonostante decenni di studio, «non ci sono evidenze concrete».