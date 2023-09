Emma Villas sbarca a Piazza Affari

Ascolta la versione audio dell'articolo

Approda in Borsa, sul mercato Euronext Growth Milan dedicato alle Pmi ad alto potenziale di crescita, Emma Villas, società senese attiva nell’affitto di case per vacanza, soprattutto a turisti internazionali. Sono state collocate, a 3,3 euro ciascuna, 1 milione e 60mila azioni ordinarie (comprensive dell’opzione greenshoe), per un controvalore di 3,498 milioni di euro: 969.500 sono azioni di nuova emissione, 90.500 provengono dall’esercizio dell’opzione di over allotment concessa dall’azionista Giammarco Bisogno a Integrae Sim in qualità di global coordinator. La capitalizzazione della società prevista post collocamento, calcolata sulla base del prezzo di offerta, è di circa 23 milioni con un flottante del 13,91% (15,21% assumendo l’integrale esercizio dell’opzione di greenshoe).

Crescita per acquisizioni

La quotazione è diretta a spingere la crescita sia per linee interne che esterne, attraverso l’acquisizione di nuove proprietà da gestire e di nuovi ospiti. Emma Villas, fondata da Bisogno a Chiusi nel 2006, l’anno scorso ha realizzato 28,3 milioni di ricavi (+56,5% sul 2021) con un ebitda margin del 10,1%. I ricavi incorporano l’intero affitto pagato dai turisti, che poi in larga parte deve essere versato ai proprietari immobiliari: il valore dell’intermediazione si aggira sul 30%, secondo quanto dichiarato dallo stesso Bisogno.

I ricavi dall’estero

I dipendenti sono 40 e salgono a 100 con i collaboratori (agenti, tecnici, controller). L’80% del fatturato arriva dagli stranieri, il 20% dagli italiani. Il 70% dell’offerta è costituita da case coloniche e ville di campagna, soprattutto quella toscana, e appartamenti al mare e in città italiane: in tutto Emma Villas gestisce 550 immobili (di cui 200 in Toscana), tutti in esclusiva. Tra gli obiettivi annunciati nei mesi scorsi da Bisogno ci sono l’allargamento alle “esperienze” (dalle degustazioni in cantina al giro in Vespa), che saranno acquistabili su una piattaforma online, e l’espansione in nuovi mercati, offrendo l’affitto di ville in Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Croazia. “L’obiettivo è avere 300 ville per la stagione 2024: vogliamo portare lì i nostri clienti internazionali che hanno già fatto un’esperienza in Italia, ma anche gli italiani”, ha spiegato Bisogno. Intanto Emma Villas sta aprendo store in alcune città turistiche italiane: negozi-uffici in cui si possono acquistare servizi, chiedere informazioni sulle attrazioni del territorio e conoscere l’offerta della società.