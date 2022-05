Emmanuel Goulin nuovo presidente e amministratore delegato di L’Oréal Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

François-Xavier Fenart lascia il ruolo di amministratore delegato di L'Oréal Italia. Al suo posto arriva Emmanuel Goulin, direttore generale della divisione Lusso in Italia. Ha già avviato una serie di modifiche incentrate sulla creazione di valore, la semplificazione e la collaborazione interfunzionale, con risultati già tangibili.

Goulin e Fenart inizieranno il passaggio di consegne a giugno e Goulin sarà pienamente in carica dal 1° luglio, mentre François-Xavier Fenart continuerà asupportarlo come consigliere fino alla fine di settembre.

«François-Xavier ha contribuito a creare team forti e modernizzare il modo di lavorare nella filiale italiana, migliorando la collaborazione interdivisionale e funzionale. Sta quindi lasciando un’eredità molto solida in L’Oréal Italia, che è ben preparata ad affrontare le sfide future. Tutto il gruppo si unisce nel congratularsi per la sua straordinaria carriera in L'Oréal e per il suo contributo in Italia, e nell’augurargli tutto il meglio per questo nuovo capitolo della sua vita - ha dichiarato Vianney Derville, vice presidente Zona Europa -. Emmanuel è un leader strategico e moderno, che promuove la collaborazione e il lavoro di squadra. Siamo molto fiduciosi che, con la sua vasta esperienza e la sua personalità coinvolgente, continuerà a guidare con successo i team di L’Oréal Italia nel loro viaggio di trasformazione».