Emmy, trionfano «The Bear» e «Beef». Jennifer Coolidge resta migliore attrice

Per il secondo anno consecutivo a Los Angeles Jennifer Coolidge vince l’Emmy come miglior attrice non protagonista in una serie tv drammatica: niente da fare per le due italiane di White Lotus, Sabrina Impacciatore e Simona Tabasco. Succession, The Bear e Beef - Lo scontro hanno invece sbancato ognuno nella propria categoria.

La Coolidge, vera star di White Lotus, lascia le colleghe più giovani a bocca asciutta. Quinta Brunson è la miglior attrice dell’anno a recitare in una serie tv, secondo la Television Academy che le ha appena consegnato un Emmy. L’interprete di Abbott Elementary della Abc è la prima donna afroamericana a conquistare questo riconoscimento dopo Isabel Sanford nel 1981 per I Jefferson. Ayo Edebiri, la volonterosa e talentuosa chef che recita al fianco di Jeremy White Allen in The Bear, si è aggiudicata invece il premio per la miglior attrice non protagonista in una serie comica. «Grazie ai miei genitori per avermi sempre fatto sentire bella, Nera e brava», ha detto emozionata dal palco.

A fare i conti, comunque, The Bear è la serie dell’anno: Jeremy Allen White ha vinto come miglior attore in una serie comica. Ebon Moss-Bachrach, che recita al suo fianco come cugino problematico, si è aggiudicato il premio per attore non protagonista in una commedia. Christopher Storer (assente per Covid) che ha diretto e scritto la serie girata a Chicago è stato premiato per la regia e la sceneggiatura, portando a cinque i trofei assegnati a The Bear. Succession, che arrivava alla serata come super favorita con 27 candidature, è ferma a un riconoscimento vinto.

Beef - Lo scontro, miniserie creata dal coreano Lee Sung-jin per Netflix, ha vinto tutti i premi in palio nella sua categoria: miglior sceneggiatura, miglior regia e soprattutto migliore serie limitata della passata stagione televisiva. I due protagonisti Steven Yeun e Ali Wong, che interpretano due sconosciuti il cui coinvolgimento in un incidente stradale si trasforma in una faida prolungata, hanno alzato la statuetta rispettivamente al migliore attore e alla migliore attrice.