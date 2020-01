Emorragia M5s, anche De Toma e Silvestri lasciano e passano al Misto Tra espulsioni e fughe i 5 Stelle sono il gruppo politico più in fibrillazione di Andrea Gagliardi

I deputati Massimiliano De Toma e Rachele Silvestri, a quanto si apprende da fonti parlamentari, hanno lasciato il M5S. I due parlamentari, vicini all’ex ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti, anche lui uscito dai Cinque Stelle ed intenzionato a dar vita a una nuova creatura politica di stampo ecologista in appoggio al governo Conte, hanno comunicato anche loro alla Camera il passaggio al Gruppo Misto

I passaggi alla Lega

Tra espulsioni e fughe i 5 Stelle sono il gruppo politico più in fibrillazione. Con l’espulsione del senatore Gianluigi Paragone e l’adesione alla Lega a fine dicembre a palazzo Madama degli ex pentastellati Stefano Lucidi, Ugo Grassi e Francesco Urraro, i margini di tenuta del governo Conte II, soprattutto al Senato, hanno finito per assottigliarsi. Non a caso Conte ha invitato a «rendere più difficile questi passaggi, senza mortificare la libertà del singolo, sulla base dei regolamenti parlamentari».

Gli ultimi addii

Già a novembre Elena Fattori era passata al gruppo misto in Senato . Prima di lei era stata la volta di Gelsomina Vono, traslocata in Italia Viva e poi di Paola Nugnes, Gregorio De Falco e Saverio De Bonis, confluiti nel misto. Mentre alla Camera erano state espulse Veronica Giannone e Gloria Vizzini. Ed avevano abbandonato il gruppo Davide Galantino (passato in Fdi), nonché la no vax Sara Cunial, e da ultimi a inizio mese Nunzio Angiola e Gianluca Rospi, tutti passati al gruppo Misto.

