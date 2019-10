Emotionwear (Bernareggio, provincia di Monza e Brianza)

Colori generati dalle emozioni: sarebbe piaciuto a Kandinsky il proegtto Emotionwear, una colleizone di wearable che cambiano colore a seconda delle emozioni di chi li indossa e rendendo unico un outfit. Gli abiti di Emotionwear utilizzano sensori di movimento e l'elaborazione software per comunicare le emozioni di chi li indossa attraverso un linguaggio non verbale fatto di colori e giochi di luce. Infatti l'elettronica raccoglie ed elabora i segnali provenienti dal corpo umano e li traduce in effetti visivi.

www.emotionwear.eu