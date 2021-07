Emozioni forti al Far East Film Festival di Udine

A colpire è soprattutto l'estetica visiva, grazie a un formato panoramico che crea un forte senso di oppressione e a un bianco e nero dai forti contrasti che valorizza immagini molto forti: alcune sequenze finiscono per risultare sopra le righe, ma gli eccessi sono sempre bilanciati da altri passaggi ad alto tasso emotivo, capaci di scuotere e appassionare nel modo giusto. Perfetto per gli appassionati del cinema hongkonghese più duro e che non vuole fare sconti di alcuni tipo allo spettatore.

Corea del Sud

La Corea del Sud, tra i tanti titoli presenti, è stata rappresentata dal fantascientifico «Seobok», ultimo lavoro di Lee Yong-joo. Protagonista il divo Gong Yoo, che dopo gli zombi di «Train to Busan» si trova alle prese con gli esperimenti scientifici di un milionario deciso a trovare la formula dell’immortalità. La chiave è il Seobok del titolo, umanoide nato in laboratorio e dotato di poteri telecinetici straordinari. Quando gli americani mettono gli occhi sul “ragazzo”, starà al protagonista portarlo in salvo. Thriller fantascientifico che unisce l'immaginario del manga a quello dei film di fantascienza degli anni Ottanta, «Seobok» porta in scena una storia non proprio originale, capace di incuriosire ma che funziona a fasi alterne. I dialoghi sono a volte pomposi e l’interessante riflessione sul tema della morte, come necessaria a dare un senso alla vita, è un po' tirata per i capelli. La pellicola però riesce comunque a intrattenere nel modo giusto grazie all'efficace messinscena di Lee Yong-joo, che regala alla visione un ritmo incisivo dall'inizio alla fine.

«Execution In Autumn»

Infine, da segnalare una vera e propria gemma restaurata: «Execution In Autumn» di Lee Hsing del 1972, un film taiwanese davvero sorprendente.Un potentissimo lungometraggio che utilizza la giustizia, l'etica e la morale per parlare dei sentimenti umani e dell'ingiustizia del potere, girato con grande classe tanto da ricordare i più grandi maestri del cinema asiatico degli anni Settanta. Una notevole (ri)scoperta.