Emozioni forti a Venezia con «Marriage Story» di Noah Baumbach

Notevolissima la prova dei due interpreti Adam Driver e Scarlett Johansson, con quest'ultima in particolare che regala una delle performance più intense e convincenti della sua intera carriera.

Nonostante siamo nei primissimi giorni della kermesse veneziana, la sensazione è che torneremo a sentir parlare di «Marriage Story» anche nel corso della cerimonia di chiusura, quando verrà annunciato il palmarès.

Nella sezione Orizzonti, invece, va segnalato «Sole», esordio nel lungometraggio dell'italiano Carlo Sironi.

Sole

Al centro della trama c'è Ermanno, un ragazzo che passa i suoi giorni tra slot machine e piccoli furti. La sua vita cambierà quando arriva in Italia Lena, ragazza polacca pronta a vendere la bambina che porta in grembo per dare una svolta alla propria esistenza. Ermanno dovrà fingere di essere il padre della bambina per permettere a suo zio e alla moglie, che non possono avere figli, di ottenere l'affidamento in maniera veloce, attraverso un'adozione tra parenti, ma alcuni imprevisti sovvertiranno le regole del piano.

Opera prima coraggiosa e incisiva, «Sole» colpisce per la narrazione e la forza con cui la storia viene messa in scena. Alcuni passaggi sono un po' acerbi e non manca qualche momento di calo lungo la visione, ma è un esordio davvero da premiare, anche per la buona prova degli attori.