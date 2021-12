Emozioni al lavoro, come imparare a comunicare e a controllarsi sul posto di lavoro

Ascolta la versione audio dell'articolo

A ogni figura professionale è richiesta una estesa capacità di gestione delle proprie emozioni: il venditore deve essere sempre entusiasta; i membri di un team, disponibili e collaborativi; i manager, decisi e volitivi e così via. Nonostante si cerchi spesso di confinare l'emotività nell'ambito privato, enfatizzando la necessità di un approccio prettamente razionale nel campo lavorativo, in realtà l'esperienza lavorativa è estremamente densa di emozioni e occorre imparare a mediare con chi ci sta accanto posizioni che non sono mai solo razionali. Oggi questo è più che mai rilevante: la pandemia ha cambiato gli scenari emotivi nella nostra vita e nel mondo del lavoro, mettendoci di fronte a nuove sfide che richiedono competenze specifiche e una modalità innovativa di gestione delle emozioni. Per questo Il Sole 24 Ore propone in edicola per un mese a partire da sabato 4 dicembre il libro “Emozioni al lavoro” di Francesca Romana Puggelli al costo di 12,90€ oltre al prezzo del quotidiano. Il volume sarà disponibile anche in formato e-book e, dal 9 dicembre, in libreria al prezzo di 14,90€.

Questa guida insegna a comunicare e controllare le proprie emozioni, con una specifica attenzione alla complessa situazione lavorativa. Con schede critiche, questionari, test per migliorare la propria attitudine. “Al lavoro le persone si arrabbiano, litigano con il computer, discutono con i colleghi, hanno paura di una punizione, attendono una promozione, ma sono anche felici, entusiaste, hanno aspettative, si innamorano. Di fatto, un luogo di lavoro è pieno di emozioni proprio come qualunque altro posto della nostra vita: stare a contatto con altri esseri umani, per almeno otto ore al giorno, rende estremamente emozionale l'esperienza lavorativa” si legge nell'introduzione.

Il volume è composto da 8 capitoli: La natura sociale delle emozioni; Il ruolo delle emozioni nel mondo del lavoro; Le emozioni nel mondo del lavoro durante la pandemia; La collera; La tristezza; La paura; La gioia; Gestire i rapporti di lavoro.