Emozioni in strada con i 400 cavalli di RS3, sportiva di razza Audi

Tutta questa potenza viene affiancata ad un impianto frenante con pinze a sei pistoncini e superfici d’attrito in acciaio di serie. A richiesta sono disponibili anche i dischi carboceramici anteriori, più leggeri di dieci chilogrammi.

Esteticamente è sportiva e accattivante con le carreggiate allargate e i cerchi da 19 pollici. Negli interni sono presenti numerosi i dettagli in carbonio e i comfort non mancano, grazie a una dotazione di serie che comprende già cruscotto digitale da 12,3 pollici con head-up display e touchscreen da 10,1 pollici.

Un’importante novità introdotta con la terza generazione di Audi RS3 Sportback è l’RS Torque Splitter, ovvero il ripartitore attivo di coppia per la gestione della potenza sulle ruote posteriori, garantendo un comportamento tendenzialmente sovrasterzante. Questo lavora in modo tale che in percorrenza di curva la ripartizione della coppia tra le ruote al retrotreno aumenta sulla ruota con maggiore aderenza (quella esterna alla traiettoria) scongiurando l’insorgere del sottosterzo a favore del sovrasterzo. Mentre, in rettilineo, la coppia viene indirizzata a entrambe le ruote posteriori. Proprio l’efficacia dell’RS Torque Splitter è stato l'elemento che, con la sua funzione di drifting, più ci ha impressionato della sportiva di Ingolstadt.

Abbiamo provato Audi RS3 Sportback tra i mitici cordoli del circuito del Mugello, tappa fissa del Motomondiale dal 1994 e nel 2020 teatro della nona prova della Formula 1. Una pista caratterizzata da saliscendi e settori con un’elevata difficoltà.

Le aspettative su nuova RS3 erano alte e non sono state disattese. L’auto è risultata essere molto divertente e sicura. La potenza del cinque cilindri è indubbia: i 400 cv incollano la schiena al sedile. Il cambio è preciso anche se in uscita da curve lente impiega circa un secondo prima di cambiare e mettere a terra tutta la potenza.