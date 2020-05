Empatia-Digitale, la nuova coppia per il futuro di Piero Formica

3' di lettura



Quando l'umanità è aggredita da una crisi che non permette il ritorno alle abitudini e ai comportamenti del passato, nelle sue varie accezioni il capitale corre il pericolo di sbriciolarsi. C'è, però, un suo valore, quello sociale, che potrebbe muoversi in controtendenza. Composto da fiducia, rispetto, creazione di relazioni armoniose, il capitale sociale cresce anche in uno stato di profondo trauma, umano ed economico, a condizione che agisca il fattore empatia. Corpi di volontari, organizzazioni caritatevoli, il servizio civile e diverse reti sociali assistono le persone non per farle tornare allo status quo ante ma per guidarle verso un mondo sconosciuto. Se la vicinanza fisica si riduce a causa dell'evento scatenante, l'empatia dotata di tecnologia digitale porta vicinanza e convivenza sociale. Il guanto di sfida lanciato da COVID-19 è servito per aprire la porta all'opportunità di rafforzare le reti sociali esistenti e disegnarne di nuove, grazie alla coppia empatia-digitale.

Disaccordi che sboccano nell'inimicizia sono nubi a muro che preannunciano una tempesta sociale. A spazzarle via è la capacità di comprendere e condividere sentimenti, sensazioni ed emozioni del prossimo. La fiducia che nasce dall'empatia forma i cumuli, le nubi che indicano il comparire delle migliori condizioni sociali. Al tempo del filosofo persiano Al-Ghazali, i mercanti con i loro commerci erano considerati portatori di fiducia e felicità. Con l'avvento della rivoluzione industriale si è stagliata con prepotenza la figura dell'essere umano che persegue lucidamente e ossessivamente l'obiettivo di accumulare ricchezza personale, distaccato dai pensieri per l'umanità che possano danneggiarlo mentalmente ed emotivamente. Nel racconto Canto di Natale, Charles Dickens ci offre vivide immagini del misantropo, avido e avaro Scrooge. << La porta dell'ufficio di Scrooge, [il padrone della ditta], era aperta per tenere d'occhio il suo impiegato. [Per riscaldarsi] Scrooge aveva un fuoco molto piccolo, ma il fuoco dell'impiegato era talmente più piccolo di quello da sembrare un solo pezzo di carbone>>. Il padrone meditava di licenziare il dipendente se mai questo avesse tentato di accedere al secchio di carbone con la paletta in mano. Quella dell'egoista Scrooge è una raffigurazione scaturita dalla forza dell'idea che tutti avrebbero tratto benefici dagli imprenditori determinati, per loro personale interesse, ad ottenere guadagni e profitti crescenti. Un tale obiettivo avrebbe comportato più occupazione, più e nuovi prodotti e servizi, più alta natalità imprenditoriale, più risorse per la ricerca scientifica. Risultati che, anche quando sono stati raggiunti, si sono scontrati con ondate di inasprimento delle disuguaglianze ed allargamento delle fasce sociali di precarietà. Il surplus di egoismo (‘io vinco, tu perdi') è coinciso con il deficit di percezione del mondo al di fuori del proprio ortus conclusus, il giardino cinto da un alto muro, carico dei frutti (gli interessi personali) più squisiti ed esclusivi. È mancata la consapevolezza che, come scriveva Smith, ci rende “partecipi delle fortune altrui” essendo per l'uomo “necessaria l'altrui felicità, nonostante da essa egli non ottenga altro che il piacere di contemplarla”. Ad abbattere l'alto muro che isola il giardino dal mondo esterno è l'Homo Empathicus, il produttore di idee da far prevalere sulle forze tendenti a preservare il passato. Provare empatia e praticarla genera un clima di cooperazione che consente a tutti di attingere al portafoglio delle idee originali. Al crescere della comprensione degli studi nei campi della biologia evolutiva, della scienza neuro-cognitiva e dello sviluppo infantile – scoperte che rivelano la predisposizione biologica degli esseri umani all'empatia, l'Homo Empathicus preannuncia la nascita di comunità che ‘sentono dentro' i loro membri e si ‘mettono nei loro panni'.

