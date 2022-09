Empire State Building (New York)

È un'icona indiscussa della Grande Mela e il primo edificio negli Stati Uniti a contare più di 100 piani. Parlando di grattacieli, l'Empire State Building non può non essere della discussione: costruito in tempi record, soli 410 giorni, tra il 1931 e il 1972 ha anche detenuto il titolo di architettura più alta del mondo e attira ogni anno oltre 4 milioni di visitatori. È aperto 365 giorni l'anno e il palcoscenico a 360 gradi sulla città che non dorme mai è ammirabile dai due osservatori accessibili al pubblico, all'86esimo e 102esimo. Lo spettacolo, sia di giorno che di notte, è assicurato.

