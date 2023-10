Employer Branding Awards: il contest che mette l’individuo al centro

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Gli EBA (Employer Branding Awards) nascono per dare visibilità alle imprese italiane che si caratterizzano per una spiccata attenzione al benessere delle persone.

Il Contest premia le 2 imprese che promuovono iniziative di People Management di valore relative a due temi di carattere sociale:



- Come conoscere, attrarre e trattenere i giovani talenti in azienda

- Come garantire Work Life balance alle persone in azienda



La partecipazione è aperta a tutte le aziende italiane che hanno tra i 15 e i 250 dipendenti e/o collaboratori ed è gratuita! È sufficiente scegliere a quale delle due categorie presentare la candidatura e compilare il form al sito www.ebawards.it . Le candidature sono aperte fino al 13 Novembre!

Per info contest@ebawards.it o numero verde 800 80 10 30.



È un’occasione incredibile per le PMI italiane: il premio in palio prevede, tra le altre, visibilità sui canali del Gruppo24Ore: Il Sole 24 Ore, Radio 24 e ilSole24.com.

Il Contest si chiuderà con un esclusivo evento di gala, il 26 gennaio 2024, in una bellissima location alle porte di Milano.

Durante la serata si alterneranno momenti di intrattenimento, con gli ospiti speciali Alessandro Milan e Leonardo Manera, a momenti istituzionali e accademici. In conclusione, ci sarà la premiazione da parte degli Sponsor di categoria.



Durante l’evento finale verrà raccontata, inoltre, la genesi di questo progetto, che nasce dal lavoro di Tacoma Consulting , società di consulenza strategica, attorno alla quale si è creata una Community - un gruppo di imprenditori/imprenditrici che ogni giorno attua la strategia dell’individuo al centro.



Il team di Tacoma è stato supportato nella realizzazione di questo progetto da alcuni Sponsor e dagli Ambassadors, aziende della Community che in prima persona hanno deciso di supportare e promuovere il Contest.

Gli sponsor sono aziende che ogni giorno si impegnano nel dare valore alle persone in azienda.

Lo sponsor della Categoria Come conoscere, attrarre e trattenere i giovali talenti in azienda, per questa edizione è gelaterie La Romana e consegnerà il premio al vincitore Massimiliano Zucchi, Amministratore Delegato.

La Romana è presente in 7 paesi (Italia, Romania, Germania, Spagna, Portogallo, Austria, Francia, Emirati Arabi e Arabia Saudita) con 43 gelaterie in Italia e 30 all’estero, dove centinaia di ragazzi lavorano con la passione di far vivere l’unicità dell’esperienza La Romana. Per rendere possibile tutto ciò, la Romana punta da sempre sulla formazione e sul coinvolgimento strategico di tutti i ragazzi, soprattutto quelli più giovani, che compongono il suo staff.

Accanto agli sponsor, troviamo gli Ambassadors:



- UomoeAmbiente , con la CEO Nunzia Giunta

UOMOeAMBIENTE è una Società Benefit e B Corp che offre servizi in ambito consulenza e formazione. Crede nella forza di una leadership gentile, nell’idea di un’azienda dove i talenti vengono valorizzati e la sostenibilità vissuta nei fatti.



- Joinfruit con il CFO e Direttore Bruno Sacchi

Joinfruit è un’organizzazione di produttori ortofrutticoli del Cuneese.

Sviluppano e promuovono un modello organizzativo volto alla creazione di una rete sinergica che valorizza talenti, persone e prodotti.



- Demetra , con il CEO Luca Lerda

Demetra è un’agenzia creativa, un’azienda fatta di persone in grado di ascoltare e consigliare i migliori strumenti per il raggiungimento dell’obiettivo. Offrono servizi di comunicazione, grafica, marketing.



- Libellula , con il General Manager Alberto Milanesio

Libellulla s.r.l. è una software house rivolta all’industria della lavorazione della lamiera. Grazie all’innovazione, è oggi top player di settore. Le parole chiave sono: ascolto, dialogo, e cambiamento.



- NordOvest , con la HR Manger Simona Mellano

Nord Ovest nasce come piccola azienda a gestione familiare e diventa top player internazionale nell’ambito di logistica e trasporti. I dipendenti sono parte della famiglia.



- Ascensori Rossini , con la CEO Valentina Rossini

Ascensori Rossini, società benefit, è un’azienda che dal 1963 si impegna nel sociale e nello sviluppo del territorio. Si occupa di installazioni di ascensori, manutenzioni ordinarie e straordinarie, montacarichi, piattaforme elevatrici, servoscale.



- Ascot Ascensori , con il CEO Luca Cotterchio

Ascot Ascensori nasce nel 1963 e si occupa della cura di impianti elevatori. “Ascensori di famiglia” è il loro claim: mettono la persona al centro e credono nel percorso di crescita dei propri collaboratori.



- Settanta7 , con la CEO Elena Rionda

Settanta7 è una società̀ di architettura composta da 125 professionisti. Ha sedi a Torino, Milano, Lione e Tirana. Lo studio si occupa della progettazione e direzione di lavori di edilizia scolastica, palestre, architetture pubbliche e social housing.



Per prendere parte a questo ricco e importante progetto imprenditoriale, bastano pochi minuti. È sufficiente scegliere a quale delle due categorie presentare la candidatura e compilare il form al sito www.ebawards.it. Le candidature sono aperte fino al 13 Novembre.

Per info contest@ebawards.it o numero verde 800 80 10 30.