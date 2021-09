Empowerment femminile: un premio alle donne dalla parte delle donne

Cristiana Schieppati, Patizia Sandretto Re Rebaudengo, Nicoletta Polla Mattiot

Il Chi è Chi Award per l'arte è andato a Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, presidente dell'omonima Fondazione e collaboratrice fin dal primo numero di How to Spend it Italia, mentre il premio Elio Fiorucci è stato assegnato a Lucia Silvestri, il direttore creativo di Bulgari. Come stilista e imprenditrice, è stata scelta, in questa XXI° edizione dedicata alle donne impegnate per il successo delle donne, Elisabetta Franchi e come Imprenditrice Cristina Scocchia, amministratore delegato Kiko Makeup. Continuando con i premi, il Chi è Chi Awards Body Positive è andato a Chiara Meloni e Mara Mibelli, autrici del progetto @belledifaccia, il Charity Award all'amministratore delegato del caffè Vergnano, Carolina Vergnano, l'International Award a Julia Haart, ceo e co-owner dell'agenzia Elite World Group, il Social Award all'attrice e influencer Ludovica Bizzaglia. Assegnati anche i Premi Barbara Vitti per i migliori uffici stampa: a Isabella Errani per la comunicazione moda e al team Collistar per la comunicazione beauty.