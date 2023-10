Enav, finanziamento di 160 milioni dalla Banca europea per gli investimenti

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Finanziamento da 160 milioni di euro della Banca europea per gli investimenti (Bei) ad Enav, la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia attraverso le torri di controllo di 45 aeroporti commerciali e quattro centri di controllo radar per i servizi nella fase di rotta. Obiettivo: rinnovare e digitalizzare alcune infrastrutture e sistemi per la gestione del traffico aereo in Italia.

Torri di controllo digitali

Il prestito permetterà a Enav di realizzare gli interventi principali previsti nel proprio piano di investimenti per il periodo 2023-2028. In particolare, l’operazione è finalizzata all’ammodernamento di una serie di infrastrutture quali radar, sistemi di comunicazione, navigazione e sorveglianza, nonché all’implementazione, su alcuni aeroporti nazionali, delle torri di controllo digitali gestite da remoto.

Loading...

Questi interventi sono in linea con il più recente master plan europeo per la gestione del traffico aereo e con la strategia della Commissione Europea per una mobilità sostenibile e intelligente (decisione Ue 2020/789).

Il finanziamento, con una durata fino a sedici anni, potrà essere utilizzato in una o più tranches differenti, in base alle esigenze di Enav. L’azienda avrà inoltre la facoltà di scegliere, per ciascuna tranche di utilizzo, la tipologia di tasso di interesse, fisso o variabile, il cui valore verrà definito al momento della richiesta di erogazione.



Navigazione aerea all’avanguardia

«Grazie al sostengo della Bei, Enav continuerà a garantire servizi di navigazione aerea all’avanguardia in Italia, offrendo un importante contributo alla sicurezza e all’efficienza del traffico aereo: due pilastri fondamentali della nuova politica di prestito della Bei nel settore dei trasporti», ha commentato Gelsomina Vigliotti, vicepresidente della banca.