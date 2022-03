Ascolta la versione audio dell'articolo

In Colombia, la famiglia Madrigal vive allegramente le sue giornate all’interno di una casa incantata. Così come la dimora, anche tutti i componenti che ne fanno parte, dai bambini sino ai nonni, hanno dei poteri speciali. L’unica esente da tale privilegio è la giovane Mirabel che, misteriosamente, non ha in dono alcun talento particolare. La magia che contraddistingue la famiglia è quindi destinata a finire con lei? Oppure sarà proprio Mirabel a salvare le sorti della dinastia? Uno dei due “classici Disney” usciti lo scorso anno (l'altro è «Raya e l'ultimo Drago», anch'esso nominato), «Encanto» è uno spettacolo pirotecnico, ricco di colori e delle belle canzoni pensate da Lin-Manuel Miranda. La vittoria dell'Oscar sembra già sua, ma non si sa mai che possa arrivare qualche sorpresa.