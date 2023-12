Endesa cade a Madrid. Il governo estende la tassa sugli extra profitti al 2025

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Endesa in rosso alla Borsa di Madrid dopo la decisione del governo spagnolo ha deciso di estendere per un anno la tassa sugli extra profitti deil settore energetico e delle banche. L'imposta sarà prorogata fino al 2025, ma saranno introdotte agevolazioni fiscali per gli investimenti green. La misura si è concentrata sulle imprese che, secondo il governo, hanno beneficiato maggiormente degli alti tassi di interesse e dei prezzi dell'energia ed era stata introdotta per finanziare misure a favore dei cittadini e sussidi per il carburante e il trasporto pubblico. Per le società energetiche la tassa è pari al 1,2% dei ricavi generate sul territorio nazionale con l’obiettivo di raccogliere 3 miliardi annui. L’applicazione iniziale era prevista per il 2023-24 e verrà estesa al 2025, ma escludendo gli investimenti green dalla base imponibile.

Come ricorda Equita, «Endesa e gli altri operatori energetici hanno già fatto ricorso perché ritengono l’imposta contraria alla normativa europea». L'estensione al 2025 «contribuisce ad alimentare il rischio regolatorio sul settore».