Enea insegna alle imprese lombarde come si fa economia circolare

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Un laboratorio per la sostenibilità in cui ricerca e imprese del territorio operano in una sorta di simbiosi in cui è forte il legame tra le due realtà. Si chiama “Laboratorio di Tecnologie per la sostenibilità” ed è il centro inaugurato dall’Enea e ospitato dall’università degli studi di Brescia all’interno del Csmt Innovative Contamination Hub nell’ambito di un accordo con la Regione, siglato per «contribuire al rafforzamento competitivo del sistema produttivo e scientifico regionale».

Gli obiettivi del Laboratorio

Compito della struttura, in cui operano gli esperti del Laboratorio valorizzazione delle risorse nei sistemi produttivi e territoriali dell’Enea, è quello di svolgere «attività di ricerca, servizio e trasferimento tecnologico sui temi relativi alla eco-innovazione di processi e prodotti, alla sostenibilità di aree industriali, alla bonifica e riqualificazione di siti industriali».

Loading...

Il tutto attraverso tecnologie informatiche e strumenti digitali come la Piattaforma simbiosi industriale sviluppata e implementata dalla stessa Enea.

Economia circolare innanzitutto

Tra i progetti portati avanti nell’ambito di questa collaborazione, rientra “Creiamo” nato in un'ottica di valorizzazione dell’economia circolare. Nello specifico il progetto va a interessare le filiere olivicola e vitivinicola, il tutto attraverso un processo di “valorizzazione” sia della produzione sia del recupero dei sottoprodotti e quindi degli scarti che dopo ulteriori lavorazioni possono trasformarsi in nuova materia prima e creare nuove forme di economia utile per rafforzare le aziende che fanno parte dell'intera filiera.

Un esperimento che potrà essere poi replicabile anche in altri settori, proprio grazie alla collaborazione tra il mondo della ricerca e sperimentazione e quello delle imprese del territorio.