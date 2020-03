Enea, dalle tarme una nuova farina ad alto valore proteico

Gli sviluppi per mangime e novelfood

Un processo che risponde, come argomenta il ricercatore, «ai canoni dell’economia circolare dato che si usano soprattutto residui agroalimentari e cerealicoli». L’impiego dei prodotti realizzati con queste farine poi può essere sia quello in campo animale «è possibile ricavare anche mangime per l'itticoltura, in sostituzione delle farine di pesce e di soia, ma anche prodotti meno noti come la componente grassa e la chitina» e in campo umano. “on questo lavoro ci sono buone prospettive per il novelfood, «soprattutto perché nel 2018 – prosegue – è stato fatto un passo avanti con la norma che, almeno in parte, ha semplificato la procedura, ma ha anche codificato i processi per chi vuole allevare insetti per produrre poi farine per uso umano. Compresa la predisposizione di un dossier che deve essere esaminato e approvato dall'agenzia europea per la sicurezza alimentare».

Il progetto poi può essere replicabile anche su altri elementi come i residui del caffè o i polifenoli.

