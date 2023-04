Enel, arriva la terza lista dei fondi (con polemica)

Ascolta la versione audio dell'articolo

Covalis Capital, asset manager globale focalizzato su infrastrutture, utilities, energie rinnovabili, industria e materie prime e azionista di lungo termine di Enel con una partecipazione dell’1% circa del capitale, ha presentato oggi una lista alternativa di amministratori indipendenti per il Consiglio di amministrazione del gruppo.

Lo annuncia una nota in cui Covalis sottolinea che «l’incertezza che circonda il processo di nomina del consiglio di amministrazione contribuisce a far sì che le azioni di Enel vengano scambiate a sconto rispetto alle società del settore e che la società abbia un costo del capitale più elevato di quanto sarebbe altrimenti».

La lista presentata oggi comprende i nomi di Marco Mazzucchelli, Leilani C. Latimer, Francesco Galietti, Monique Sasson, Paulina Beato, Daniel Lacalle.

«A causa dell’opacità del processo, non sappiamo cosa rappresenti la lista proposta dal governo o quale sia il suo piano per Enel - dichiara nella nota Zach Mecelis, fondatore e cio di Covalis Capital - Crediamo che gli investitori internazionali, i dipendenti e le società in cui Enel opera meritino di meglio e sentiamo la responsabilità di avviare un dibattito. Vogliamo un consiglio di amministrazione diversificato e indipendente, che rifletta la natura internazionale dell’azienda e della sua base di azionisti».

Marco Mazzucchelli è attivo nel settore finanziario da oltre 35 anni, ricoprendo ruoli dirigenziali in numerose istituzioni di primo piano tra cui Sanpaolo Imi, Crédit Suisse, Rbs e Jiulius Baer. Ha ricoperto incarichi direttivi e dirigenziali presso Quintet Private Bank, Secofind SIM e Hellenic Financial Stability Fund.