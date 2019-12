Enel, un budget per ridurre il gap di stipendio tra uomo e donna

Il problema è che le nuove assunzioni nell’Ict riguardano figure come data architect, data analist, web developer, ingegneri ambientali, ma «purtroppo sono ancora poche le donne candidate, in questo contesto cerchiamo di fare la nostra parte, con programmi di orientamento rivolti ai licei e alle università per spingere più donne a scegliere le materie Stem».

Cercasi laureati nelle materie Stem

In Italia i laureati nelle materie Stem (scienza, tecnologia, ingegneria, matematica) sono pochissimi, solo l’1,4% dei ragazzi tra i 20 e i 29 anni si laurea in queste materie - ben al di sotto quindi del 3,6% della Germania e del 3,8% del Regno Unito -, con una netta preponderanza dei maschi sulle femmine: 1,2% uomini contro lo 0,2% donne.

Per aumentare la consapevolezza nelle ragazze delle opportunità offerte dalle carriere Stem, Enel ha realizzato il progetto “Girls in Ict” rivolto alle studentesse, in una giornata di affiancamento sul campo in tutte le attività svolte da giovani professioniste Enel in crescita per far sperimentare cosa significa lavorare in ruoli legati al mondo digitale in un’azienda ad alta complessità.

Quest’anno è stato avviato il progetto “Women in Tech” per valorizzare imprese e startup al femminile. «Il messaggio che vogliamo dare è che la diversità e l’inclusione sono elementi fondamentali della nostra cultura aziendale, rappresentano una ricchezza, in linea con il modello Open Power che definisce i valori e i comportamenti».