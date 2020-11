Enel cambia la strategia: arriva il dividendo fisso Circa 40 miliardi di investimenti anche con altri privati di Laura Serafini

Enel reimposta la strategia del piano industriale, accelerando gli obiettivi di crescita delle rinnovabili, nella riduzione delle emissioni di C02 e cambiando la politica dei dividendi. Arriva il dividendo fisso, da 0,35 euro per azione fino a 0,43 per azione nel 2023, con una crescita media del 7 per cento. E ancora: nel triennio il gruppo di propone di investire 40 miliardi introducendo un nuovo modello, che prevede anche la mobilitazione di investitori terzi in alcuni settori. Nel periodo 2021...