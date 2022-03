Enel crescerà 5.500 tecnici per le reti digitali

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’impiego di circa 120 miliardi del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza destinati alla transizione digitale ed energetica nei prossimi anni alimenterà una forte domanda di nuove professionalità, dotate di competenze specifiche e disponibili in tutto il paese. Tra i numerosi progetti che stanno nascendo per rispondere a questa domanda c’è quello di Enel che formerà e avvierà al lavoro 5.500 giovani nella rete dei fornitori. Il nuovo programma si chiama “Energie per crescere” ed è stato realizzato dalla multinazionale in collaborazione con l'ente di formazione Elis.

Le professioni

Vediamo i dettagli. Tirafili, giuntista cavi, montatore di cabine secondarie e PTP, operatore sotto tensione BTI sono alcuni dei ruoli operativi che saranno inseriti nei prossimi due anni, con focus sulla gestione delle reti elettriche. La transizione energetica, spiega Nicola Lanzetta, direttore Enel Italia, «può generare opportunità di crescita per il Paese, ed è fondamentale coinvolgere le nuove generazioni. Insieme a un partner d'eccellenza come Elis vogliamo favorire l'incontro tra la formazione e il mondo del lavoro, attraverso programmi specifici costruiti sulle esigenze delle imprese che operano con Enel in tutta Italia per gestire reti elettriche sempre più smart e digitali». Lo sviluppo di infrastrutture sempre più elettrificate e “carbon free” richiede nuove professionalità, dotate di competenze specifiche e disponibili su tutto il territorio nazionale. Il programma “Energie per Crescere” nasce infatti per rispondere al fabbisogno di tecnici della rete: le richieste di personale da parte delle aziende che aderiscono al programma verranno gestite da alcune delle maggiori agenzie per il lavoro e i candidati potranno valutare la sede di occupazione proposta. A coordinare la selezione sarà Elis che successivamente si occuperà della formazione e dell'individuazione dei percorsi professionali.

Il percorso

I candidati potranno poi essere assunti in una delle aziende partner di Enel, con un contratto a tempo determinato di 6 mesi o superiore e con possibilità di prosecuzione del rapporto di lavoro. Prima di diventare operativi, i tecnici seguiranno 5 settimane di formazione in istituti certificati da Accredia e potranno ricevere un rimborso anche per l'attività di formazione. «In diversi settori – osserva Pietro Cum, amministratore delegato di Elis – registriamo una forte richiesta delle aziende di formare nuove figure operative. Gli obiettivi d’innovazione del Paese rilanciano la centralità della formazione professionale da cui il sistema formativo italiano si è un po' distratto negli ultimi decenni. La collaborazione tra enti di formazione e aziende è in questo caso fondamentale e progettare percorsi con un operatore globale come Enel significa garantire ai giovani non solo qualità della didattica ma anche delle loro future condizioni di lavoro.



La collaborazione con le agenzie

ManpowerGroup, insieme ad altre agenzie, lavorarerà al fianco di Enel ed Elis nel programma “Energie per Crescere”. «Questa collaborazione tra Enel, Elis, Manpower e le agenzie per il lavoro nasce con l’obiettivo di formare un nucleo di professionisti capaci di supportare la transizione a un’economia «carbon-free» che farà sempre più affidamento sull’elettricità - afferma Anna Gionfriddo, Manpower Brand Italy Director -. Siamo certi di poter fornire un importante contributo al programma, grazie alla nostra capacità di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, attraverso l’individuazione e la formazione del migliore candidato possibile. Con questo progetto, forniamo un supporto fondamentale alle aziende nel reclutare nuove persone e ai giovani non occupati per formarsi in una professione solida e sempre più ricercata».