Enel sul dossier Mooney, l’ipotesi di un polo fintech con Intesa

I punti chiave Enel in vantaggio sui fondi

Scartata la pista dell’Ipo

L’ingresso di Banca 5

Anche Enel entra in campo per l’acquisizione di Mooney, la ex-Sisal Pay, società di pagamenti controllata dal fondo internazionale Cvc e nata da uno scorporo di Sisal e dal conferimento di attività di Intesa Sanpaolo. Secondo indiscrezioni, la società fintech, nata su iniziativa del socio di controllo Cvc (a propria volta azionista di Sisal Group) e della stessa Intesa Sanpaolo come socio di minoranza, avrebbe sollecitato l’interesse all’acquisizione da parte di alcuni player strategici e finanziari...