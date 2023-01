Enel e Costa alleate per l’elettrificazione di navi e banchine

Ascolta la versione audio dell'articolo

Costa Crociere ed Enel , hanno siglato un protocollo d’Intesa per favorire la mobilità marittima sostenibile attraverso soluzioni di elettrificazione. L'accordo si focalizzerà sulla possibilità di promuovere progetti di riduzione delle emissioni nei porti, nelle fasi di entrata e uscita delle navi da crociera e durante le soste in banchina.

Caso pilota

In particolare, il protocollo mira a realizzare un “caso pilota” di refitting navale, cioè interventi di miglioramento tecnologico su una nave già in esercizio, finalizzato all’azzeramento delle emissioni locali nei momenti di ingresso in un porto, sosta e uscita, attraverso l’installazione, sulla nave, di una alimentazione a batteria, combinata con un impianto di alimentazione e ricarica elettrica da terra.

Un altro ambito di impegno comune previsto dal protocollo riguarda la promozione di attività di advocacy, finalizzate a semplificare ed incentivare l’efficientamento energetico, l’elettrificazione e la produzione di energia rinnovabile in ambito portuale, in particolar modo nelle aree portuali inserite in contesti cittadini.

Elettrificazione delle banchine

Una delle attività riguarda il così detto cold ironing, ovvero l’alimentazione delle navi attraverso l’elettrificazione della rete di terra durante le soste in porto, per il quale le unità da crociera si stanno già attrezzando, in anticipo rispetto ai progetti di elettrificazione delle banchine nei principali porti Italiani e del Mediterraneo, al momento non ancora realizzati.

Un ulteriore punto del protocollo d’intesa tra Enel e Costa Crociere mira a favorire il turismo sostenibile, attraverso lo sviluppo di iniziative legate alla mobilità sostenibile elettrica, sia in ambito portuale sia in ambito cittadino. Con l’obiettivo di una progressiva riduzione del rumore e delle emissioni atmosferiche, anche per le attività legate alle crociere, come le escursioni a terra o i collegamenti intermodali tra città e porti.