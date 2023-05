Enel, esposto alla Consob in vista dell’assemblea per anomalie informative

Ascolta la versione audio dell'articolo

Acque agitate in vista dell’assemblea degli azionisti Enel, convocata per il prossimo 10 maggio. Andrea Zoppini, noto giurista romano, ha preso carta e penna e ha scritto una lettera alla Consob per segnalare anomalie informative sulle decisioni prese dai proxy in vista dell’assemblea dei soci Enel. Oltre alle liste presentate dal Mef e da Assogestioni, in assemblea ci sarà anche una terza lista presentata dal fondo Covalis, che mette in discussione le scelte del Ministero.

In questo contesto arriva la lettera di segnalazione alla Consob presentata da Zoppini. In proposito il Mef, interpellato sull’iniziativa, «pur precisando che non ha partecipato alla stessa, accoglie con favore tutte le azioni volte alla chiarezza e trasparenza». Negli ultimi anni la partecipazione alle assemblee, che quest’anno potrebbe risultare superiore, è sempre stata intorno al 70% degli azionisti.