Enel, innovazione continua e sostenibilità sulla strada della decarbonizzazione

L'uscita dal carbone, zero emissioni al 2050. Ce la farete a raggiungere questi obiettivi sfidanti? Come?

«Nel 2014, appena nominato Starace nuovo ad, Enel ha stralciato un piano di investimenti da miliardi di euro in generazione tradizionale e ha dirottato queste risorse sulle rinnovabili. Ora sembra l'unica cosa da fare, ma all'epoca ci presero per sognatori. Quella decisione ci ha permesso di essere oggi il più grande operatore privato al mondo di impianti rinnovabili e un front-runner nel mondo della transizione energetica. La sostenibilità per noi è già l'architrave di tutta la nostra strategia finalizzata sia alla decarbonizzazione che alla elettrificazione dei consumi. Un impegno confermato anche nel nostro piano strategico in base al quale abbiamo previsto di investire nei prossimi 10 anni oltre 160 miliardi di euro allo scopo di accelerare la transizione energetica e creare valore condiviso e sostenibile. Il piano, dotato di un orizzonte temporale decennale, intende consolidare la nostra leadership nel campo delle rinnovabili, delle reti e dei servizi offerti ai clienti. Già a partire dal prossimo triennio investiremo 28,7 miliardi, di cui 14,4 miliardi saranno destinati alla decarbonizzazione. Questo ci consentirà di cogliere le importanti opportunità associate alle dinamiche di mercato, oltre che affrontare i cambiamenti climatici. Investire nello sviluppo delle rinnovabili insieme a soluzioni innovative come sistemi di accumulo, demand-response, elettrificazione dei consumi e digitalizzazione delle infrastrutture è la strada che ci permetterà di raggiungere la totale decarbonizzazione del mix di generazione entro il 2050, con una serie di obiettivi intermedi lungo il percorso come l'uscita dal carbone in Italia entro il 2025 e a livello globale entro il 2027 e l'impegno per ridurre le emissioni dirette di gas a effetto serra per kWh dell'80% entro il 2030, rispetto ai livelli del 2017».

Perché il binomio sostenibilità e innovazione? In cosa consiste Innovability®?

«E' innovazione continua per essere sostenibili, esattamente come il corpo che cambia costantemente per sopravvivere… come un albero che fa cadere le foglie in autunno per rinascere più bello e forte a primavera. Questo approccio viene perseguito grazie ai contributi di startup, centri di ricerca e università; infatti il 70% dei progetti innovativi degli ultimi quattro anni in Enel è stato sviluppato con il contributo di soluzioni provenienti dall'esterno in risposta a idee ed esigenze di business pubblicate sulla piattaforma Enel "Open Innovability", finalizzata proprio a lanciare sfide e raccogliere le risposte. Per fare un esempio, le code, nei negozi Enel, non si fanno da tempo grazie all'app della start up Ufirst, che abbiamo adottato 5 anni fa. Altre aziende, che hanno deciso di sviluppare all'interno questa tecnologia, ci hanno messo anni e sono stati colte impreparate dall'emergenza. Se non fossimo cambiati prima, oggi non saremmo in grado di tenere circa la metà delle persone in smart working».

Attraverso Enel Foundation immaginate un futuro sostenibile?