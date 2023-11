Enel, investimenti per 35,8 miliardi tra 2024-2026. Quasi la metà in Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tra il 2024 e il 2026, il Gruppo Enel ha pianificato investimenti totali lordi pari a circa 35,8 miliardi di euro attraverso maggiori investimenti nelle reti dove è presente un quadro regolatorio equilibrato e stabile, facendo anche leva sull’accesso a finanziamenti europei e a un approccio a minore intensità di capitale e di rischio nelle rinnovabili, grazie anche a un nuovo modello di business fondato su partnership. Lo indica il gruppo nella strategia 2024-2026.

Enel: ebitda e utile netto al 2026 previsti in aumento



Nel 2026, si prevede che l’Ebitda ordinario di Gruppo Enel aumenti fino a un valore compreso tra 23,6 e 24,3 miliardi di euro e che l’utile netto ordinario di Gruppo aumenti fino a un valore tra 7,1 e 7,3 miliardi.

Quasi metà degli investimenti saranno in Italia

Il Gruppo Enel prevede inoltre di concentrare per il 49% in Italia gli investimenti per 35,8 miliardi di euro tra il 2024 e il 2026. È quanto indica la strategia del nuovo management guidato dal’Ad Flavio Cattaneo presentata oggi ai mercati finanziari e ai media. Gli investimenti verranno concentrati, «in aree caratterizzate da rendimenti visibili, un quadro regolatorio remunerativo nonché contesti macroeconomici e politici stabili, con il 49% degli investimenti lordi in Italia, il 25% in Iberia, il 19% in America Latina e il 7% in Nord America»

Cattaneo: con nuova strategia Enel pronta per sfide future

«La strategia che annunciamo oggi punta a trasformare il Gruppo Enel in un’organizzazione più snella, flessibile e resiliente, pronta per affrontare le sfide e cogliere le opportunità che possono presentarsi in futuro». Così l’Ad Flavio Cattaneo sulla strategia 2024-2026 spiegando che «nei prossimi tre anni adotteremo un approccio più selettivo negli investimenti, per massimizzare la redditività e minimizzare i rischi» e che «la disciplina finanziaria sarà il fondamento della nostra strategia». «Ci concentreremo sui nostri Paesi core, puntando sulle reti, le energie rinnovabili e la creazione di valore nel segmento clienti» ha aggiunto.

Enel cede asset in Perù, ridurrà debito di 1,6 miliardi

Enel ha firmato anche un accordo per la cessione di asset di generazione del gruppo in Perù che genererà una riduzione dell’indebitamento netto consolidato del Gruppo di circa 1,6 miliardi di euro nel 2023-2024. Lo rende noto Enel spiegando che le partecipazioni detenute da Enel Perú ed Enel Américas in Enel Generación Perú e da Enel Perú in Compañía Energética Veracruz saranno cedute a Niagara Energy, controllata dal fondo di investimento globale Actis, per circa 1,4 miliardi di dollari Usa (circa 1,3 miliardi di euro), pari a 2,1 miliardi di dollari Usa di enterprise value complessivo (circa 1,9 miliardi di euro, riferito al 100%).