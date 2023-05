Enel, il jolly dell’idroelettrico nel piano per le rinnovabili

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Nel futuro di Enel ci sarà più Italia e meno estero, per fare ordine nel debito e nel business. In questo contesto, la nuova strategia del gruppo dell’era di Flavio Cattaneo potrebbe iniziare con un’occasione unica per convogliare una fetta di investimenti nel settore delle rinnovabili in Italia avendo, al contempo, una discreta prospettiva di rendimento. L’opportunità è stata accelerata dalla crisi idrica che il paese sta vivendo anche quest'anno e che rischia di peggiorare in estate. Non a caso...