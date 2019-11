Enel, l’utile scende a 813 milioni con la svalutazione degli impianti a carbone Il cda dell'Enel ha deliberato un<b> acconto sul dividendo </b>2019 pari a 0,16 euro per azione, in pagamento dal 22 gennaio 2020, in crescita del 14,3% rispetto all'acconto distribuito a gennaio di quest'anno

Enel chiude i primi nove mesi dell'anno con ricavi in crescita del 3,4% a 57,124 miliardi di euro - principalmente per le attività di Infrastrutture e Reti, in particolare in America Latina - con un utile netto ordinario del gruppo che sale del 14,1% a 3,295 mld (2,888 mld nei primi nove mesi del 2018. Il gruppo comunica che il risultato netto scende a 813 milioni di euro (da 3,016 mld nei primi nove mesi del 2018, -73%) per effetto essenzialmente dell'adeguamento di valore effettuato su taluni impianti a carbone.

L'indebitamento finanziario netto sale a 46,505 mld (+13,2% da 41,089 mld a fine 2018) principalmente per effetto degli investimenti del periodo, del pagamento dei dividendi, dei tassi di cambio sfavorevoli e per la prima applicazione dell'Ifrs 16. Confermata la politica di dividendi con la deliberazione di un acconto sul dividendo 2019 pari a 0,16 euro per azione, in pagamento dal 22 gennaio 2020, in crescita del 14,3% rispetto all'acconto distribuito a gennaio di quest'anno. Enel ha rivisto al rialzo il target di ebitda ordinario 2019 a 17,8 miliardi.

