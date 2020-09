Enel lancia la svolta fintech: arrivano conti, carte e pagamenti

Per accedere alla App è sufficiente registrarsi: si possono gestire i pagamenti anche mantenendo il proprio conto bancario. EnelXPay offre il servizio di aggregazione dei conti, valutando i diversi flussi e spese di un cliente per poi proporre soluzioni per ridurre gli sprechi. Ma l’utente può anche decidere di aprire un conto sull'App dell’utility e far accreditare qui lo stipendio.

«Il costo è dieci volte inferiore rispetto ai conti bancari – racconta Giulio Carone, ceo di Enel X Financial Services, la società che in prospettiva gestirà questo business per tutto il gruppo a livello globale -. Noi siamo stati autorizzati dalla Banca d’Italia come istituto di moneta elettronica, possiamo gestire conti e carte, ma non la raccolta. I fondi dei nostri conti correnti saranno segregati presso un istituto di credito, IntesaSanPaolo, che verrà remunerato per questo servizio. Il cliente potrà investire la liquidità, anche quella derivante dai risparmi che noi possiamo suggerire, investendola in servizi di risparmio gestito che forniremo attraverso Euclidea, una Fintech con la quale stiamo chiudendo un accordo. Forniremo altri servizi, come quelli assicurativi».

Le carte di debito risponderanno alle esigenze dei clienti che non vogliono gestire su App e cellulari i pagamenti. È previsto anche il lancio di prepagate per minori, dotate di un sistema di parental control, con limiti di spesa e categorie merceologiche predefinite. Le carte di debito saranno funzionali anche a servire un altro fronte, dalle potenzialità enormi, nel quale Enel X è leader: le infrastrutture per la mobilità elettrica. «Possiamo utilizzare le potenzialità dei pagamenti per tutti i servizi offerti da Enel X per la casa, come l’acquisto condizionatori, l’efficienza energetica, le funzionalità di Homix (che si avvale di Alexa Amazon), ma soprattutto per l'e-mobility», spiega Matteo Concas, ex manager banca N26, e ora responsabile soluzioni finanziarie di EnelX.

Potenzialità, considerata la “portabilità” in Europa della licenza Imel, che l’utility utilizzerà per la piattaforma europea Hubject, che gestisce in una sorta di confederazione le colonnine di 700 operatori e una rete di 200 mila punti di ricarica (l’utility ne è azionista assieme alle maggiori case automobilistiche). «Enel X gestirà tutte le transazioni finanziarie di questa piattaforma con un sistema di roaming», chiosa Concas. In prospettiva, EnelX utilizzerà, nel rispetto delle norma sulla privacy, il forte know how che il gruppo ha sviluppato nei sistemi di “data analytics” per studiare e profilare i clienti. Proprio come una Big Tech.