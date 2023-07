Enel tra le migliori, per stampa spagnola Repsol interessata a Endesa

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Acquisti su Enel a Piazza Affari dopo le indiscrezioni della stampa spagnola su un possibile interesse di Repsol per Endesa, controllata da Enel al 70%. Il titolo è arrivato a guadagnare oltre un punto, piazzandosi tra le migliori del FTSE MIB. Ad ogni modo, la società ha bollato i rumor come «del tutto infondati». Infatti, come si legge in una nota, «Enel liquida le voci su Endesa come del tutto infondate. Enel non ha alcuna intenzione di vendere le sue quote in Endesa, né ora né in futuro, in quanto la società è un asset fondamentale per la sua strategia, e informa che non ci sono discussioni su questo argomento. Non c'è mai stato alcun incontro tra i dirigenti di Enel e Repsol, né con Borja Prado. Queste false notizie rischiano di avere effetti distorsivi sull'andamento del mercato azionario».

La vendita dell'intera quota di Endesa, scrivono gli analisti di Equita, comporterebbe il dimezzamento del debito di Enel e il riposizionamento del gruppo, che sta già disinvestendo in America Latina. Tuttavia, restano da verificare sia le dimensioni dell'interessamento di Repsol (per una quota o per l'intera partecupazione), sia l'effettivo interesse di Enel a vendere. Il piano strategico di Enel, infatti, non include un riposizionamento in Spagna ma una cessione delle attività in America Latina per contenere il debito.

Nel dettaglio, sono previste cessioni per 21 miliardi di euro, di cui circa 11-12 miliardi sono state già effettuate. Secondo quanto riportato dal quotidiano El Confidencial, data la probabilità di una sconfitta del Partito Popolare il 23 luglio, alcuni dei principali dirigenti di grandi aziende hanno avviato contatti per discutere di operazioni di fusione. Secondo diverse fonti, Antonio Brufau, presidente di Repsol, si è incontrato alcuni giorni fa con Borja Prado (banchiere ed ex presidente Endesa) per analizzare un potenziale acquisto totale o parziale di Endesa. «Si tratterebbe di una delle operazioni più grandi nel settore utility considerando l'enterprise value di Endesa a circa 34 miliardi di euro, in attesa e da verificare con le società coinvolte», commenta Equita. Endesa paga dividendi per circa 1,2 mld con attività di generazione, regolate, rinnovabili e retail.