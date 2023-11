Enel, il nuovo piano promosso dagli analisti, ma non scalda il mercato

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) – Accoglienza fredda del mercato nei confronti del nuovo Piano industriale di Enel al 2026. Il titolo del gruppo, infatti, è in territorio negativo fin dalle prime battute, interrompendo così la lunga corsa che ha visto le azioni da inizi ottobre guadagnare oltre il 16%. Il nuovo piano prevede un dividendo per azione (Dps) fisso minimo pari a 0,43 euro per il periodo 2024-2026, con un aumento potenziale fino a un payout del 70% sull'utile netto ordinario in caso di raggiungimento della neutralità dei flussi di cassa. Enel prevede che l'ebitda ordinario del gruppo aumenti a un valore compreso tra 23,6 e 24,3 miliardi di euro nel 2026, con un Cagr di circa il 5% e che l'utile netto ordinario aumenti a un valore compreso tra 7,1 e 7,3 miliardi di euro nel 2026.

Nonostante la reazione degli investitori, arriva però il "disco verde" da parte degli analisti: «A una prima lettura – scrive a caldo Intermonte – i target ebitda e utile netto 2024 ci appaiono abbastanza conservativi, buona la crescita nel medio termine al 2026. Debito netto a fine 2023 sopra le nostre attese (per via principalmente del timing degli incassi dei disposals)» ed è «positivo il trend di calo del rapporto net debt/ebitda nell’arco di piano». Definito positivo anche «l’upside sul dividendo legato al pay-out ratio». Giudizio in linea con quello degli esperti di Equita, per i quali il piano «sembra ben bilanciato ed in linea con la nostra preview in termini di posizionamento (reti, minore renewables, focus su Italia e savings) e con target finanziari superiori alle attese». Definita anche in questo caso «positiva» la conferma della dividend policy, che prevede un dividend per share fino a 49,5 centesimi nel 2026 sull’indicazione di payout al 70%. E il debito a 2,45 volte nel '24 e a 2,3 volte a fine piano «ci sembra ragionevole in questo contesto di mercato».