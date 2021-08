Enel al palo, Jefferies meno ottimista sui ritorni nelle rinnovabili

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Enel al palo in Borsa dopo una partenza in calo di un punto percentuale: per gli operatori è un report di Jefferies ad alimentare la cautela sul titolo del primo gruppo per capitalizzazione di Piazza Affari. Gli analisti infatti hanno avviato la copertura sul titolo Enel, che viaggia in area 7,8 euro e da inizio anno ha perso il 6%, con una raccomandazione «underperform» e un target di prezzo sui 12 mesi a 6,60 euro. Le stime sull'utile netto di Jefferies nel periodo 2022-25 sono inferiori del 6% rispetto al consensus degli analisti e del 7% sulla guidance media della società, principalmente a causa di una previsione di Wacc delle reti in Italia più basso, una stima più conservativa sulle attività retail in Spagna e sui profitti realizzabili nel rinnovabile.

Proprio quest'ultimo fattore, cioè le prospettive di lungo termine dell'energia verde, rappresentano per gli analisti il principale tema su cui si concentrerà l'aggiornamento del piano strategico previsto in autunno. Per Jefferies infatti a essere a rischio è la tenuta della profittabilità delle rinnovabili visto che, per gli stessi analisti, i costi degli investimenti per MW sono destinati ad aumentare in modo più consistente di quanto Enel stimi e il trasferimento dei costi in tariffe sarà limitato. Nel periodo 2021-30 Jefferies stima al 9% il rapporto tra ebitda e investimenti in conto capitale a fronte dell'11% della guidance di Enel.

