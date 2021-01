Enel, piano per la fibra in Sudamerica. Partita da cinque miliardi su Infraco Tramite Ufinet il gruppo italiano punta agli asset in fibra della brasiliana Oi. Jv con Cinven nella fase di due diligence in vista dell'offerta vincolante di Laura Serafini

(ANSA)

Tramite Ufinet il gruppo italiano punta agli asset in fibra della brasiliana Oi. Jv con Cinven nella fase di due diligence in vista dell'offerta vincolante

3' di lettura

Enel alza l’asticella delle ambizioni per la campagna di conquista della fibra in Sudamerica. Il gruppo elettrico sta partecipando a un processo di vendita in Brasile per rilevare il controllo di una società che, attraverso il sistema di aste competitive, può arrivare a costare fino a 5 miliardi di dollari. Il gruppo guidato da Francesco Starace ha rilevato tre anni fa il 21% del capitale di Ufinet, società della fibra operativa in Sudamerica. L’altro 79% è controllato dal fondo Cinven. Ora Ufinet...