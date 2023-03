Enel produce il 20% di energia verde del Paese

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il gruppo Enel è presente in Sud Africa dal 2011. Non stupisce quindi che il country manager di Enel Green Power nel Paese, Manuele Battisti, sia stato il principale esponente del mondo delle imprese invitato alla conferenza di Johannesburg, organizzata dall’ambasciata d’Italia a Pretoria e dal Sole 24 Ore come ultima tappa estera di avvicinamento al Festival dell’economia di Trento 2023.

La controllata Enel Green Power South Africa, che si occupa di impianti di generazione da energie rinnovabili, è presente nel continente africano per partecipare a progetti che consentano una rapida elettrificazione a costi sostenibili in aree che spesso sono prive di energia elettrica. La realizzazione di questi progetti di solito è possibile grazie a bandi di gara gestiti dai governi per coinvolgere le imprese in progetti di sviluppo. Egp South Africa oggi possiede e gestisce 12 centrali elettriche (per una capacità totale di circa 1.250 megawatt): sette centrali eoliche e cinque fotovoltaiche , che rappresentano circa il 20% della capacità di energia rinnovabile installata nel Paese. La società si è recentemente aggiudicata il Round 6 della gara Renewable independent power producer procurement process per due progetti eolici da 300 megawatt. Ha anche firmato Ppa, cioè contratti di fornitura di energia a lungo termine, con due grandi soggetti privati per una capacità contrattuale cumulata di 220 megawatt (2 progetti eolici) e sta finalizzando una negoziazione Ppa per ulteriori 110 megawatt.

Loading...

Il gruppo Enel è poi attivo attraverso la Fondazione Enel: dal 2018, con il sostegno del ministero per gli Affari esteri, porta avanti il programma di formazione Open Africa Power, per la costruzione di una piattaforma di studenti o alumni di università africane nei settori dell’ingegneria, dell’informatica, del diritto e dell’impresa, selezionati in base al merito. L’obiettivo è fornire una conoscenza olistica del settore elettrico, aumentando le competenze necessarie per operare a favore dell’elettrificazione dell’Africa. Il programma è co-gestito da Sustainable Energy for All (SEforALL) e conta ora più di 400 alunni provenienti da 37 Paesi africani, di cui il 50% donne.

«Per noi la relazione con le comunità locali è davvero importante - ha spiegato nel corso dell’evento Manuele Battisti -. Ovunque nel mondo lavoriamo per trasformare il potenziale impatto negativo delle nostre attività industriali in un impatto positivo sulle comunità locali. La sostenibilità, sia ambientale sia sociale, è la nostra priorità».