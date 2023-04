Enel in rosso dopo indicazione Scaroni-Cattaneo ai vertici, analisti sorpresi ma positivi

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Enel in calo a Piazza Affari, all’indomani dell’indicazione del duo Paolo Scaroni e Flavio Cattaneo ai vertici della società elettrica. Il governo presenterà Cattaneo come nuovo ceo nelle liste per il rinnovo del cda di Enel e Scaroni come presidente. Come ha sottolineato Il Sole 24 Ore, si è trattato di una sorpresa, visto che da indiscrezioni di stampa circolate negli ultimi giorni pareva in pole position per la poltrona di amministratore delegato, Stefano Donnarumma, attuale numero uno di Terna.

Gli analisti di Equita, al di là della reazione del mercato, hanno confermato la raccomandazione di ‘Buy’ sulle Enel, con l’indicazione di un target di prezzo a 6,6 euro. Hanno peraltro ricordato che Cattaneo in passato è stato amministratore delegato di Terna e di Telecom Italia e che è attualmente vice presidente di Italo NTV, oltre che membro del cda di Generali. Gli esperti hanno però ammesso che «la nomina di Cattaneo è comunque una novità» e che «sarà importante verificare la strategia che il manager adotterà sia sul fronte dismissioni, sia su quello degli investimenti per la transizione energetica». Nel piano stilato da Francesco Starace sono previste cessioni per 11,3 miliardi già nel 2023. Il Sole 24 Ore riferisce che il mandato non sia tanto e soltanto improntato alla riduzione del debito (già avviata da Starace), quanto uno snellimento della presenza internazionale e una maggiore focalizzazione sui settori strategici per l'indipendenza energetica nel business italiano.

Loading...

Anche gli analisti di Intermonte hanno reiterato il giudizio di ‘Outperform’ con target di prezzo a 6,5 euro, pur sottolineando che l’indicazione di Cattaneo è «una sorpresa, con il suo nome che ha cominciato a circolare solo negli ultimissimi giorni, superando la candidatura di Donnarumma, che sembrava in pole position». Hanno inoltre ricordato che per Paolo Scaroni si tratta di un ritorno alla società, dopo che era stato amministratore delegato dal 2002 al 2005 (portando avanti il processo di dismissioni e riduzione del debito dopo l'era Tatò). Successivamente il manager aveva guidato Eni, dal 2005 al 2014.