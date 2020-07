Enel sale in Borsa dopo conti e taglio guidance in linea con attese

(ANSA)

Enel spicca a Piazza Affari in una giornata pesante per tutte le Borse europee, con le trimestrali sotto i riflettori. Enel, che ha diffuso i numeri a Borsa chiusa mercoledì 29 luglio e nella seduta di giovedì segna la performance migliore del listino milanese, con l'eurostoxx delle utility praticamente piatto. La trimestrale Enel ha "riportato il pieno effetto Covid, come atteso", scrivono gli analisti di Equita, riducendo anche la guidance. I numeri, però, sono sostanzialmente in linea con le attese e anche se la riduzione delle stime è negativa, è già scontata dal mercato, con il consensus già allineato alle nuove guidance.

Numeri migliori delle attese in termini di utili e margini

"Non ci aspettiamo significative ulteriori riduzioni - scrivono da Equita - anche considerando che lo scenario nel secondo semestre sta progressivamente migliorando e che le nuove guidance incudono l`attuale scenario valutario". Equita quindi conferma sostanzialmente le stime di utile 2020 e riduce la posizione finanziaria di gruppo di 1 mld di euro, per tener conto delle dinamiche di working capital. Equita ribadisce la "view positiva sul titolo" e aumenta il target del 5% a 8,5 euro per azione, con giudizio buy. I numeri del trimestre sono migliori delle attese in termini di ebitda e utili, inferiori sul debito: l'ebitda ordinario è stato di 8,79 mld (+0,4% su anno) mentre il consensus si aspettava solo 8,5 mld. Anche l'utile netto di 2,4 mld (+5,6%) ha superato le attese che erano di 2,2 mld. La pfn è negativa per 50,4 mld contro attese di 49,8 mld.

