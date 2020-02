Enel, salgono ricavi e margini. Bene l’America latina A trainare i conti sono state le attività di distribuzione in America Latina, in particolare in Brasile di L.Ser.

(REUTERS)

Enel mantiene le promesse e chiude il 2019 con le principali voci di bilancio in crescita. I ricavi del gruppo superano gli 80 miliardi, in aumento del 6,1 per cento. Anche il margine operativo lordo si avvicina a 18 miliardi (17,8 miliardi), come annunciato in occasione della presentazione del piano industriale nel novembre scorso, crescendo del 10,5 per cento.

Resta elevato anche l'indebitamento netto, che si attesta a 45,2 miliardi (41,1 miliardi a fine 2018), ma anche questo risultato era stato messo in conto (il rapporto tra debito e Ebitda resta comunque nel limite di 2,5 volte).



A trainare i conti sono state le attività di distribuzione in America Latina, in particolare in Brasile, e la sistemazione di alcune partite regolatore in Argentina. Hanno contribuito, inoltre, le attività di generazione termoelettrica e trading in Spagna, America Latina e Italia.

«Nel 2019 abbiamo proseguito il nostro percorso di crescita conseguendo, ancora una volta, gli obiettivi prefissati, con un Ebitda ordinario di 17,9 miliardi di euro, superiore al target già rivisto al rialzo così come comunicato a fine 2019 - ha commentato l'ad di Enel, Francesco Starace - La crescita dell'Ebitda è stata guidata principalmente dalle reti di distribuzione e dalle vendite sui mercati finali in Italia ed in Brasile. Allo stesso tempo, in linea con l'obiettivo di decarbonizzazione del gruppo, continuiamo a rafforzare la leadership globale nelle rinnovabili con oltre 3 gigawatt di capacità costruita nell'anno in tutto il mondo, battendo nuovamente il nostro stesso record dell'anno precedente».