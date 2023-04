Enel si aggiudica il bando ligure sull’idrogeno verde

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Via alla produzione di idrogeno alla Spezia grazie a un progetto di Enel, che si è classificato in testa alla graduatoria di selezione di proposte progettuali per la realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse. Il bando, rientrante nella Missione 2 del Pnrr, era stato varato dalla Regione Liguria e il progetto dell’Enel, valutato col punteggio più alto dalla commissione regionale, va a saturare, quasi per intero, i 14 milioni di euro previsti dalla misura. Il piano prevede lo sviluppo e la costruzione di un impianto di elettrolisi in un’area industriale parzialmente dismessa della centrale Eugenio Montale della Spezia. In particolare, il progetto proposto prevede una produzione di circa 134 tonnellate annue di idrogeno e un consumo di circa 7,7 gigawattora di energia rinnovabile asservita. «Siamo contenti - afferma l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti -di aver colto questa opportunità nazionale per attrarre progetti che potessero riqualificare aree industriali dismesse L’iniziativa di Enel ben risponde a questa esigenza».