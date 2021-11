Enel, tornano a salire i ricavi. Confermati target e cedola

Ascolta la versione audio dell'articolo

Enel continua ad accusare l’effetto di eventi avversi nei nove mesi, a partire dal cambio in America Latina e dalla scarsa idraulicità in Spagna e in Sudamerica, ma un’inversione di tendenza si comincia a vedere nella generazione di energia e nel trading, che avevano pesato di più nel 2020. I ricavi sono tornati a crescere a fine settembre del 17,1%, passando da 49,5 a 57,9 miliardi.

Soffrono i margini: l’Ebitda subisce una flessione dell'11,2%, a quota 12,6 miliardi (12,6 miliardi l’Ebitda ordinario...