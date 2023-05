Enel: vince la lista del Mef, Scaroni eletto presidente. Covalis fuori dal cda

Giorgetti: non è la stagione dei gufi

«Non è la stagione dei gufi. Raggiunto un ottimo risultato, migliore rispetto a tre anni fa, non semplice e scontato, che premia la correttezza e non la scorrettezza. Auguro buon lavoro ai nuovi vertici e a tutti i consiglieri». Così in una nota il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.

Approvati bilancio e dividendo

Via libera dell’assemblea, con il 99,595% dei soci votanti, pari al 64,7% del capitale, al bilancio 2022 e con il 98,9% al dividendo totale di 0,40 euro (di cui 0,20 euro a saldo in pagamento 26 luglio con stacco il 24 luglio). Votata, con il 98,49% anche l’autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie per un massimo di 2 miliardi. Ora si passa alla discussione e alle successive votazioni sul rinnovo del cda.



Starace: risultati apprezzati dal mercato

«Negli ultimi tre anni abbiamo ottenuto risultati buoni e la strategia di Enel è solida e apprezzata dal mercato». Francesco Starace, amministratore delegato uscente di Enel, alla sua ultima assemblea alla guida del gruppo elettrico, tiene a sottolineare come, dalla presentazione del Piano Strategico 2023-2025, lo scorso novembre, «il titolo si è apprezzato del 21,3% a fronte di un +9,1% dell’EuroStoxx delle utilities e un total shareholder return del 25,8% a fronte dell’11,5 per cento».







