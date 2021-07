Enel X e Volkswagen insieme per la diffusione dei veicoli elettrici in Italia

2' di lettura

Enel X, la linea di business delle soluzioni energetiche avanzate del gruppo Enel, e il gruppo Volkswagen, produttore di auto, hanno firmato un accordo volto a costituire una joint venture paritaria per migliorare la diffusione dei veicoli elettrici in Italia. La joint venture opererà in Italia investendo, implementando tra il 2021 e il 2025, possedendo e gestendo una rete di ricarica ad alta potenza. La rete potrà contare su oltre 3.000 punti di ricarica fino a 350 chilowattora ciascuno su tutto il territorio nazionale. La rete di ricarica consentirà un viaggio confortevole con veicoli elettrici da Nord a Sud della penisola.

Secondo Francesco Venturini, amministratore delegato di Enel X, con Volkswagen “condividiamo una visione comune sull’elettrificazione globale dei trasporti, quindi una partnership con loro è venuta naturale per noi: la transizione energetica richiede lavoro di squadra. L’industria automobilistica dell’Ue e il settore energetico dispongono delle competenze e dei mezzi necessari per realizzare la transizione energetica il più rapidamente possibile, con l’elettrificazione dei trasporti come una delle sue strade principali. Per raggiungere questo obiettivo, stiamo unendo le forze con Volkswagen e l’intero settore automobilistico nella progettazione e implementazione di soluzioni di mobilità elettrica che siano accessibili e convenienti per tutti i conducenti, oltre che sicure e sostenibili”.

Soddisfazione anche da parte di Thomas Schmall, membro del board of management di Volkswagen responsabile per la tecnologia e ceo di Volkswagen Group Components: “L’obiettivo di Volkswagen è quello di potenziare le infrastrutture di ricarica in tutto il mondo. La joint venture con Enel X installerà più di 3.000 caricabatterie ad alta potenza in circa 700 località. Questo è un grande passo per la mobilità elettrica in Italia e in Europa”.