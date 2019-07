Energean porta a Milano la sede tecnica: «Italia cuore delle attività future»

In Grecia abbiamo attività offshore in aree molto sensibili dal punto di vista ambientale. Nel golfo di Kavala, nel nord del Paese, ci sono ci sono 17 spiagge bandiera blu, che attirano un milione di turisti all’anno, proprio accanto a piattaforme di estrazione che funzionano da più di 40 anni. Abbiamo investito 300 milioni di dollari nell’area, diamo lavoro a oltre 300 persone e la popolazione locale ha capito che l’Oil & Gas può coesistere con la valorizzazione dell’ambiente e del turismo. La gente oggi si fida di noi e vorremmo che accadesse lo stesso in Italia. Non vediamo l’ora di fare di più nel vostro Paese. L’Italia per noi è il cuore delle attività rilevate da Edison.

Operare in Italia però non è facile. Ci sono forti pressioni da parte di gruppi ambientalisti e l’attuale Governo non incoraggia le attività estrattive.

Capisco molto bene le preoccupazioni degli italiani. Vivo anch’io in un Paese bellissimo. Ma vorrei invitare tutti a vedere con i propri occhi in che modo lavoriamo. Possiamo mostrare meravigliosi esempi di come sia possibile coniugare turismo ed estrazioni. Anche in Montenegro c’erano gruppi ambientalisti contrari alle nostre attività, poi li abbiamo portati in Grecia e li abbiamo convinti. Lo stesso vale per Israele: anche lì ci sono belle spiagge e oggi non solo c’è molto turismo ma il Paese, grazie alla scoperta di giacimenti, è diventato autosufficiente nel gas. Anzi, nè ha così tanto che presto inizierà ad esportarlo. Io penso che tutte le risorse naturali debbano essere sfruttate e anche il gas è una risorsa naturale. Naturalmente bisogna operare con regole molto severe, nel rispetto dell’ambiente e della sicurezza.

In passato aveva escluso di acquistare asset che si trovassero a più di tre ore di volo da Atene. Con Edison E&P entrate anche nel Mare del Nord. Ci saranno dismissioni?

La nostra strategia resta sempre la stessa. Vogliamo essere focalizzati sul Mediterraneo, un’area in cui conosciamo bene non solo le rocce, ma anche la cultura e la politica. Solo il 10% del portafoglio di Edison è nel Mare del Nord, comunque: la maggior parte è concentrato in Egitto e in Italia. Valuteremo più avanti se vendere qualcosa. Prima dobbiamo chiudere la transazione, con il via libera da tutti i Paesi in cui andremo a operare. Ci vorranno 3-4 mesi, forse un po’ di più perché ora è estate e, si sa, nel Mediterraneo è periodo di vacanze.