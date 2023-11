Energia, Adnoc valuta l’acquisizione di Wintershall

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

La Abu Dhabi National Oil sta valutando una potenziale acquisizione di Wintershall Dea, una società energetica tedesca posseduta in maggioranza dal gigante chimico BASF. La notizia è riportata dall’agenzia Bloomberg, che scrive di un’operazione complessiva da circa 10 miliardi di dollari.

L’azienda energetica statale di Abu Dhabi, nota anche come Adnoc, a quanto pare sta studiando questa possibile offerta con uno scopo ben preciso: aumentare la propria presenza a livello globale.

Loading...

Fra i pretendenti dell’energetica tedesca ci sarebbe anche Harbour Energy, società quotata in borsa nel Regno Unito.

Le azioni della BASF hanno guadagnato fino al 2,3% nelle contrattazioni di Francoforte, dopo questa indiscrezione di Bloomberg, facendo segnare il più grande guadagno intraday delle ultime due settimane. Poco mosse, invece, quelle di Harbour Energy.

Il gruppo chimico tedesco BASF ha in mano il 73% di Wintershall Dea. E a quanto pare sta lavorando con dei consulenti per valutare la vendita della sua partecipazione. La quota rimanente della società è in mano a La LetterOne del miliardario Mikhail Fridman.