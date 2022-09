Energia dalle alghe: primo impianto in Cilento

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Miras Energia, azienda del gruppo Sarim, sta lavorando insieme al Comune di Pollica (Salerno) per sviluppare il primo impianto in Europa di produzione di biometano da Posidonia Oceanica spiaggiata. Grazie alla partnership con la società canadese di ricerche ambientali Anaergia, Miras ha messo a punto un progetto innovativo che supera le attuali problematiche di trattamento di questo tipo di materiale, che hanno reso finora complicato il suo smaltimento.

1,3 milioni di kWh

Nel Cilento dunque, ad Acciaroli, all’interno del Comune di Pollica, sorgerà in project financing un impianto di biometano prodotto mediante la lavorazione della Posidonia oceanica spiaggiata e una restante quota di frazione organica dei rifiuti solidi urbani.

Loading...

Lo studio di fattibilità evidenzia come a fronte della ridotta dimensione dell'impianto (che riceverà appena due camion al giorno) si prevede la produzione di circa 1,3 milioni di kWh annui di energia elettrica che sarà fornita con una tariffa agevolata agli aderenti alla Comunità Energetica in via di costituzione del Comune di Pollica.