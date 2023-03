Energia, Ameresco acquisisce la milanese Enerqos

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’americana Ameresco acquisisce Enerqos Energy Solutions, energy service company di Milano, per espandere la propria presenza in Europa.

Da più di 15 anni Enerqos offre soluzioni di riduzione dei costi e delle emissioni di carbonio in diversi mercati in Italia, tra cui sanità, immobiliare, vendita al dettaglio e residenziale. Ameresco, fondata nel 2000 e con sede a Framingham in Massachusetts, ha più di 1.000 dipendenti e 2,5 miliardi di dollari di capitalizzazione al Nyse: si occupa di servizi di clean energy negli Stati Uniti, in Canada e in Europa, in Regno Unito, Irlanda e Grecia.

Crescita in Europa

«È con grande entusiasmo che entriamo in questa nuova fase della nostra attività. Enerqos è stata costruita sull’impegno a sviluppare soluzioni di energia rinnovabile e stabilire obiettivi di riduzione delle emissioni, in modo da inaugurare un futuro più verde e migliore per tutti», ha commentato Enrico Giglioli, ceo di Enerqos. «Questa acquisizione rafforza ulteriormente la presenza globale di Ameresco espandendo la nostra presenza e aggiungendo una nuova pipeline di lavoro in tutta Italia», ha aggiunto George Sakellaris, presidente e ceo di Ameresco».

Infrastrutture rinnovabili

«Enerqos è all’avanguardia nell’efficienza energetica in Italia. Siamo entusiasti di far parte di questa acquisizione che unisce due aziende in tutto il mondo in una missione unica per i clienti che cercano di installare infrastrutture di energia resilienti e rinnovabili», ha concluso Lars Meisinger, ceo di Aquila Capital Growth, financial advisor del venditore.La conclusione dell'acquisizione è prevista per marzo 2023.