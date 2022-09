Energia, banche centrali e inflazione affossano le Borse

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’inflazione. È sempre lei a dettare, direttamente o indirettamente, il ritmo ai mercati: sia obbligazionario che azionario. Così è accaduto anche ieri. Nel mondo dell’equity i listini europei, già scesi in mattinata, sono rotolati in basso soprattutto ad inizio pomeriggio. Una prima spinta all’ingiù l’ha data, in scia alla crisi energetica legata alla guerra in Ucraina, l’indice dei prezzi al consumo tedesco che, per il mese di settembre, è balzato al 10,2%. Il valore massimo degli ultimi 25 anni...