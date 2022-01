Energia, bolletta a 126 miliardi per le imprese: triplicata dal 2019

4' di lettura

Bollette sempre più pesanti non solo per le famiglie, che nonostante le misure adottate dal Governo oggi pagano gas e luce il doppio rispetto a un anno fa, ma anche per le imprese che nel 2022 rischiano di sopportare un fardello di costi energetici da 126 miliardi di euro: 90 miliardi in più – in pratica il triplo del valore dell’ultima manovra finanziaria – rispetto a quanto spendevano prima del Covid.

È questo il bilancio, purtroppo quasi certamente ancora parziale, del caro energia, che emerge ...